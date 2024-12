Presepe d’arte multietnico a Vittoria: la proposta “stile Caravaggio” di cinque fotografi

Presepe d’arte multietnico a Vittoria. Nella sede dell’associazione culturale “La Corte del Vespro” si terrà un’esposizione presepiale particolare: alcune gigantografie fotografiche, realizzate da cinque fotografi (professionisti e non) potranno “raccontare” e a offrire ai visitatori un’originale rappresentazione della Natività.

I personaggi ritratti sono di varie etnie e fedi religiose, segno dell’universalità della vita e messaggio autentico del valore della multiculturalità.

Le foto sono state realizzate nel novembre scorso durante un workshop di “Fotografia artistica”, guidato da Toni Campo e dedicato a “La luce del Caravaggio”. Ed è proprio il maestoso gioco di luci e ombre, con la luce che illumina particolari e dettagli, a fare da filo conduttore per l’opera dei cinque artisti che comporranno, con le loro opere, il presepe d’arte multietnico.

Ognuno dei corsisti ha rappresentato i personaggi ispirandosi a delle opere d’arte del passato, ma dando un timbro di modernità. I personaggi – gente comune, ignara di ciò che sarebbe venuto fuori – si sono prestati a realizzare il presepe fotografico.

I fotografi de “La Corte del Vespro” hanno raccolto tutto questo e hanno voluto proporre un’esposizione che è – insieme – un progetto artistico e culturale.

Le opere, quindici in tutto, sono state realizzate da Toni Campo, Florin Mioc, Emanuele Tumino, Ignazio Pluchino e Salvo Caruso. Lo styling e l’allestimento sono curati da Francesco Palazzolo. La mostra è stata realizzata con la collaborazione della cooperativa sociale Iride e di Ottica Marchi.

Il vernissage è in programma domenica 8 dicembre, alle ore 17. La mostra sarà visitabile nei giorni 15, 22 e 29 dicembre, 5 e 6 gennaio, dalle 17 alle 22.