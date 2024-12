Siracusa, in Consiglio un ordine del giorno sui debiti fuori bilancio

Il consiglio comunale di Siracusa torna a riunirsi domani alle 10 nella sala “Elio Vittorini” di Palazzo Vermexio.

Oltre alle comunicazioni preliminari dei consiglieri e l’approvazione dei verbali della sedute precedenti, ci saranno quattro punti in discussione: le modifiche al regolamento di contabilità per adeguarlo alle nuove normative nazionale che introducono il “bilancio tecnico”; un ordine del giorno a firma di Franco Zappalà e Alessandra Barbone sui debiti fuori bilancio; lo schema di gemellaggio tra Siracusa e la città tedesca di Würzburg; le variazioni al piano triennale delle opere pubbliche. Nello specifico l’aula sarà chiamata a votare una proposta dell’Amministrazione per la realizzazione di tre mense scolastiche e alcuni emendamenti al Piano presentati dai consiglieri.