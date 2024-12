Pallavolo, alla guida della PVT Modica torna Luca D'Amico

Luca D’Amico torna a sedersi sulla panchina della PVT Modica. E con lui torna a Modica anche la forte schiacciatrice Beatrice Meniconi. Un doppio colpo piazzato dalla dirigenza biancorossoblu che in un giorno riporta in città due dei protagonisti della doppia promozione degli ultimi due anni. “Sono strafelice di tornare a Modica – commenta il tecnico – perché questa città ormai la sento come casa. Lo scorso mese di giugno avevo promesso alla dirigenza e ai tifosi che un giorno sarei tornato. Quel giorno è arrivato, magari prima di quanto pensassi però anche questo è un segno del destino. Torno più carico che mai e pronto ad affrontare nuove sfide”.