Modica, mozione su costituzione Consulta per le disabilità

Dodici consiglieri comunali di Modica dei gruppi "SIAMO MODICA" (Elena Frasca, Paolo Nigro, Daniele Scapellato e Giammarco Covato); "DC" (Rita Floridia, Lorenzo Giannone, Piero Covato, Giovanni Alecci, Alessio Ruffino e Massimo Caruso); "PRENDIAMOCI CURA" (Leandro Giurdanella e Miriam Franzò) hanno presentato una mozione per la costituzione della Consulta comunale per le disabilità in occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità. La mozione impegna il Sindaco, la Giunta, il Presidente del Consiglio Comunale e i Consiglieri del Comune di Modica ad avviare l’iter procedurale per la costituzione della Consulta comunale per le Disabilità e l’approvazione del rispettivo regolamento. Tra le finalità della Consulta, la partecipazione all’elaborazione delle scelte dell’Amministrazione Comunale in materia di disabilità;

la formulazione di parere obbligatorio e non vincolante sui temi riguardanti il diritto alla salute, allo studio, all’occupazione, all’informazione, alla mobilità ed all’accessibilità ai luoghi aperti al pubblico, nonché alle attività ludico-sportive delle persone con disabilità; il rafforzamento e il potenziamento della rete di protezione sociale.