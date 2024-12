Modica, è morto Giovanni Bonomo: fondò "I Piccoli Fratelli"

Sono stati celebrati oggi pomeriggio, nella chiesa del sacro Cuore, a Modica, i funerali di Giovanni Bonomo, morto lunedì all'età di 88 anni. Grande cordoglio in città negli ambienti del volontariato, e non solo. Giovanni Bonomo è stato co-fondatore dell’Associazione Piccoli Fratelli di Modica nata per prendersi cura delle persone disabili.

Giovanni Bonomo nell’Associazione ha svolto il ruolo di presidente. Anche se in realtà è stato un papà e un nonno per tutti i piccoli fratelli, donando amore e cura senza riserve. Ai familiari le condoglianze di Nuovo Sud.