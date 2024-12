Violate le prescrizioni sull'avvicinamento: ai domiciliari a Carlentini

I Carabinieri della Stazione di Carlentini hanno arrestato un 49enne per violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai genitori e del divieto di dimora nel comune di Carlentini cui era sottoposto dal mese di ottobre dopo la denuncia sporta ai Carabinieri dai suoi genitori per le continue richieste di denaro che il 49enne reiterava con minacce. Le indagini avevano infatti permesso di accertare che i due anziani erano vessati da oltre due anni. Il 30 novembre, il 49enne si è recato nuovamente a casa dei genitori per estorcere loro denaro, violando anche le misure cautelari cui era sottoposto; nella circostanza i Carabinieri sono tempestivamente intervenuti a seguito di una chiamata anonima al 112, e lo hanno arrestato in flagranza di reato. L’arresto è stato convalidato e l’uomo sottoposto agli arresti domiciliari nel Comune di Augusta.