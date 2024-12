Maltempo, a Pachino smottamento a Vita Novella: cede muro di cinta

Il maltempo abbattutosi nel Siracusano ha provocato danni in varie zone della provincia. Uno smottamento si e' verificato a Pachino, in contrada Vita Novella, dove la pioggia, caduta copiosa durante la notte, ha fatto cedere un muro di cinta e i detriti finiti in strada, creando pericoli per la circolazione. Inoltre, si sono registrati degli allagamenti nella zona della case popolari di via Mascagni, a Pachino. In nottata, e' avvenuto un tamponamento tra due auto che stavano percorrendo via Elorina in direzione di Cassibile. Secondo quanto emerso dalla ricostruzione della Polizia municipale di Siracusa, uno dei due mezzi ha investito da dietro l'altro, il cui conducente e' rimasto ferito. Si sono verificati dei rallentamenti alla circolazione per via della presenza dei veicoli sulla strada ed al termine degli accertamenti i vigili urbani hanno deciso di sospendere la patente al conducente dell'auto ritenuto responsabile dell'incidente. Per il ferito si e' reso necessario il ricorso alle cure del Pronto soccorso. Un altro incidente stradale, questa volta autonomo, e' avvenuto questa notte alla Pizzuta, rione residenziale a nord di Siracusa. La donna, che era alla guida di una macchina, ha perso il controllo del mezzo, forse per via dell'asfalto bagnato, finendo contro un palo dell'illuminazione pubblica, che e' stato divelto.