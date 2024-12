Furto di 110 chili di rame in uno scalo ferroviario: 3 arresti a Catania

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Catania, nel corso di controlli negli scali ferroviari, hanno arrestato tre uomini, un 46enne, un 42enne e un 35enne, per furto aggravato di rame in concorso. I poliziotti, giunti nello scalo ferroviario di Catania Europa, hanno notato due uomini con delle matasse di rame sulle spalle che, accortisi degli agenti hanno tentato una precipitosa fuga. Uno dei due è stato bloccato, mentre l'altro è stato rintracciato poco dopo, insieme ad un altro complice, all'interno di un vagone della circumetnea mentre smontava parti metalliche ed elettriche della vettura ferroviaria.

I poliziotti hanno recuperato nell'area ferroviaria circa 110 chili di rame di diversa tipologia, successivamente restituito alle ferrovie, ed altre componenti elettriche e metalliche di proprietà della ferrovia circumetnea. Sono stati inoltre sequestrati numerosi attrezzi da lavoro tra cui martelli, cutter, tronchesi e chiavi inglesi utilizzati per smontare le componentistiche dei vagoni. I tre, due catanesi ed uno originario di Siracusa, sono stati arrestati e, nel corso del rito direttissima l'arresto è stato convalidato con l'applicazione della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.