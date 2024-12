Palermo, stasera si accende l'albero di Natale al Politeama

Sarà un Natale all'insegna della solidarietà quello che il Comune di Palermo ha pensato per il capoluogo siciliano.

Ad illuminare la città, in piazza Politeama, saranno le luci che addobbano un abete alto circa 18 metri, cofinanziato dalla Regione Siciliana e allestito dalla Fondazione Lene Thun con sfere ispirate a Santa Rosalia e realizzate dai bambini dei reparti pediatrici dell'ospedale Di Cristina e del day hospital di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Civico.

L'accensione delle luci e degli addobbi dell'albero di Natale avverrà oggi alle 18, accompagnata da un'esibizione musicale a cura del Teatro Massimo di Palermo. Saranno presenti in piazza il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il vicesindaco e assessore alla Cultura, Giampiero Cannella e Simon Thun, membro del Cda di Fondazione Lene Thun.

"Il titolo che abbiamo voluto dare a questo Natale è 'Tu sei Palermo' e sarà un Natale che unisce e che invita ogni cittadino a prendersi cura della propria città, sentendosi parte di un unico grande progetto - spiega il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla - l'albero di Natale, nello specifico, invita ad un importante messaggio di solidarietà e di speranza a tutti i bambini che, ogni giorno affrontano una sfida più grande di loro".

"L'albero dei desideri vuole esprimere la vicinanza di tutti i cittadini alle famiglie che, con i loro piccoli, stanno affrontando un periodo di cura - afferma Simon Thun, membro del Cda di Fondazione Lene Thun - mettendo così al centro le loro speranze e i loro pensieri rivolti al futuro".

Il cartellone delle attività natalizie quest'anno si arricchisce di oltre 30 eventi che saranno dislocati in tutti i quartieri della città. Vi saranno però anche altri appuntamenti dedicati alla musica e al 400esimo anniversario di Santa Rosalia. I quattro canti saranno illuminati, ogni sera, dal 9 dicembre al 6 gennaio, infatti, con un videomapping dedicato a Santa Rosalia dal titolo "Teatro della luce", ideato da Odd Agency. "Quest'anno abbiamo dedicato particolare attenzione ai quartieri periferici con eventi decentrati - spiega l'assessore alla Cultura Giampiero Cannella - offrendo l'opportunità alle otto circoscrizioni di scegliere alcuni luoghi simbolo dei loro quartieri per addobbarli a festa".