Deve scontare 5 anni e 10 mesi: preso a Francofonte e trasferito in carcere

I Carabinieri della Stazione di Francofonte hanno arrestato un 45enne in esecuzione di un ordine di esecuzione di pena detentiva in carcere, emesso dalla Procura della Repubblica - ufficio esecuzioni penali, del Tribunale di Ancona.

L’uomo, già agli arresti domiciliari in Francofonte e con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, è stato condannato a 5 anni e 10 mesi per reati quali minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, furto e una tentata violenza sessuale, commessi tra il 2007 ed il 2021 in diverse province.

L’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Augusta.