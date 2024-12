La Volley Modica ospita domenica Castellana Grotte

Cresce l'attesa in casa Volley Modica per il match casalingo di domenica prossima al “PalaRizza” dove i “Galletti” di Enzo Distefano, reduci da tre vittorie consecutive riceveranno la visita della BCC Tecbus Castellana Grotte. La gara avrà inizio alle 18 e sarà valida per la nona giornata del campionato di serie A3.

Chillemi e compagni hanno voglia di continuare la striscia positiva e a sfruttare il buon momento di forma che il gruppo sta attraversando consapevoli che non bisogna guardare la classifica dei pugliesi che tutti considerano tra le migliori squadre del girone.

“Rispetto all'inizio del campionato stiamo vivendo un ottimo momento – dichiara Manuel Benassi (nella foto) – il gruppo è in crescita e aver vinto a Sabaudia in quel modo è stata una ulteriore iniezione di fiducia per i ragazzi e consapevolezza dei nostri mezzi. Castellana è una signora squadra che non sta vivendo un buon momento e a maggior ragione bisogna affrontare con la massima attenzione".