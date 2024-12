Siracusa, incendio al Dock Cafè Restaurant: da accertare cause del rogo

Un incendio scoppiato ieri pomeriggio in via dei Mille a Siracusa, ha parzialmente distrutto il Dock Cafè Restaurant. Sarebbero stati alcuni passanti ad allertare i vigili del fuoco, notando il fumo che usciva dal locale. Sul posto anche una 'volante' della polizia. Restano da stabilire le cause che hanno provocato il rogo. L'ipotesi più accreditata è quella di un corto circuito. Gli investigatori aspettano, però, la relazione dei pompieri per stabilire cosa sia realmente accaduto al Dock Cafè e non si escludono altre ipotesi investigative.