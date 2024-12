Chiuso un bar a Pachino: era frequentato da pregiudicati

Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Pachino hanno eseguito un provvedimento di chiusura nei confronti di un bar del centro di Pachino.

Il locale, in passato già oggetto di attenzioni da parte degli investigatori pachinesi, era stato chiuso nei mesi scorsi perché luogo di ritrovo abituale di soggetti gravitanti in ambienti malavitosi.

Nei giorni scorsi all’interno del bar si è verificata una violenta rissa sedata dalla Polizia di Stato intervenuta prontamente sul posto.

All’esito di una nuova istruttoria, gli uomini del Commissariato di Via Tafuri hanno notificato al titolare dell’esercizio commerciale un nuovo provvedimento di chiusura temporaneo del bar per un periodo di quindici giorni.