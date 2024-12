Siracusa, affidato alla polizia il trasporto del corpo di Santa Lucia

Sabato 14 dicembre, in occasione dell’arrivo a Siracusa del corpo di Santa Lucia presso la base di Sigonella, l’elicottero della Polizia di Stato trasporterà a Siracusa le reliquie della Santa Patrona.

Prima di atterrare presso la base di via Elorina, il velivolo della Polizia di Stato effettuerà un sorvolo a bassa quota di tutta la città nativa di Lucia ed i siracusani sapranno che la loro amata Patrona è tornata nella sua città.

I festeggiamenti in onore della Santa Patrona impegneranno la Questura di Siracusa per la predisposizione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti dal Questore di Siracusa dopo che, nei giorni scorsi, in Prefettura si è tenuto un apposito comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto.

Sarà predisposta una sala operativa dedicata all’evento che coordinerà tutte le forze dell’ordine impegnate nelle processioni ed in tutti gli eventi religiosi legati alla permanenza delle reliquie di Santa Lucia presso la Basilica a lei intitolata.

Per l’occasione, e per consentire a tutti i fedeli che numerosi si recheranno a venerare le reliquie della Patrona, sarà predisposto un attento servizio di sicurezza che proseguirà, senza di soluzione di continuità, fino alla partenza per Carlentini prevista per giovedì 26 dicembre.