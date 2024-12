Pioggia di milioni per l'agglomerato industriale di Melilli e Priolo

Presentato al comune di Melilli (Siracusa) il progetto per il completamento dell'agglomerato industriale 'G3' Melilli-Priolo Gargallo. L'intervento, finanziato attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) 2021-2027, rappresenta "un'opportunità strategica per il rilancio economico e infrastrutturale del territorio", dice l'assessore alle Attività produttive della Regione siciliana, Edy Tamajo. Il progetto prevede opere di urbanizzazione primaria che trasformeranno un'area di circa 70 ettari in contrada Bondifé, nei comuni di Melilli e Priolo Gargallo. Gli interventi includono la realizzazione di una viabilità interna moderna, dotata di segnaletica, illuminazione e reti idriche e fognarie, oltre al potenziamento dei collegamenti viari con le principali arterie locali, come la strada provinciale 95 e la strada statale 114. L'importo complessivo dei lavori è di 6,75 milioni di euro e mira a creare infrastrutture all'avanguardia per agevolare l'insediamento e lo sviluppo di nuove imprese, rafforzando così il tessuto economico della zona. "Il completamento dell'agglomerato industriale di Melilli-Priolo Gargallo rappresenta un passo fondamentale per lo sviluppo economico della Sicilia - sottolinea l'assessore Tamajo -. Questo progetto conferma il nostro impegno a creare infrastrutture moderne che siano capaci di attrarre nuovi investimenti, migliorare la competitività delle imprese locali e generare nuove opportunità occupazionali per il territorio. Grazie ai fondi Fsc 2021-2027, possiamo trasformare un'area strategica in un motore di crescita per l'intera regione. Con questo intervento - assicura l'esponente della Giunta Schifani -, si punta non solo a migliorare la qualità delle infrastrutture, ma anche a rafforzare il ruolo della Sicilia come polo industriale di riferimento nel Mediterraneo".