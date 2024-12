Caronia (NM): "Microcredito agevolato per le famiglie in difficoltà"

"Nell'ambito della prossima Legge Finanziaria, la mia priorità sarà rivolta agli interventi volti a supportare concretamente le famiglie a basso reddito, seguendo l'impegno già assunto dal Presidente Schifani, che ha dimostrato una grande sensibilità su questo tema sia personale che politica. Ritengo fondamentale garantire strumenti utili e immediati, come il microcredito agevolato, per aiutare le famiglie a far fronte alle emergenze quotidiane e alle necessità di base". Lo dichiara Marianna Caronia, deputata regionale siciliana di Noi Moderati. La proposta prevede la creazione del nuovo "Fondo Sicilia - Sezione specializzata per il sostegno finanziario alle famiglie", presso IRFIS-Finsicilia, con una dotazione iniziale di 4 milioni di euro. "Questo fondo - spiega Caronia - mira a rispondere alle difficoltà economiche derivanti dal costante aumento del costo della vita e dalla crisi internazionale, offrendo prestiti senza interessi per un massimo di 15.000 euro, rimborsabili in cinque anni con un periodo di pre-ammortamento di 18 mesi". Dovrebbero poter accedere ai benefici del Fondo soltanto le famiglie con un reddito massimo imponibile di 48 Mila euro. "Questo strumento rappresenta una risposta concreta per tante famiglie siciliane che, non avendo accesso a sistemi di credito tradizionali, si trovano a dover affrontare situazioni di urgenza. L'assenza di interessi e i costi a carico del Fondo garantiscono un vero supporto, senza gravare ulteriormente su chi già vive condizioni difficili", conclude Caronia.