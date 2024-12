Campagna della Flai Cgil contro il caporalato agricolo

Scendono di nuovo in strada, nelle piazze e nei luoghi in cui si incontrano i braccianti agricoli per andare al lavoro, i furgoni della Flai Cgil per la campagna "Diritti in campo", un'iniziativa di informazione e sensibilizzazione contro lo sfruttamento del lavoro e il caporalato in corso anche in altre regioni. Dal 10 al 12 i sindacalisti, costituiti in "Brigate del lavoro" si ritroveranno nelle prime ore del mattino (intorno alle 5) a Comiso, Vittoria e Acate (il 10), a Scordia, Lentini (l'11) a Paternò, Adrano e Biancavilla (il 12), per incontrare lavoratrici e lavoratori. Il 13 dicembre, poi, a Catania l'evento conclusivo, alle 10 presso nell'Aula magna della facoltà di scienze politiche, con la partecipazione del segretario regionale Tonino Russo e di Giovanni Mininni, segretario generale Flai nazionale, promotrice assieme alle strutture regionali della campagna.