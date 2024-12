Catania dà l'ultimo addio a Enzo Trantino, uomo di altri tempi

Grande partecipazione questa mattina all'ultimo saluto alla cattedrale di Catania al giurista Enzo Trantino, spentosi all'età di 90 anni. Presenti tra gli altri, oltre al figlio Enrico, sindaco del capoluogo etneo, il ministro alla Protezione Civile e alle Politiche del Mare, Nello Musumeci, e il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, era andato in visita alla camera ardente presso lo studio legale Trantino nei giorni scorsi.

Durante il rito funebre è stata ricordata la grande capacità oratoria, assieme alla bravura nel formare professionisti.

L'arcivescovo, monsignor Luigi Renna, durante la sua omelia ha definito Trantino "un uomo d'altri tempi e di grande dirittura morale che ha contribuito a rendere sempre più grande questa città. Un uomo impegnato anche nella scrittura".

"Enzo Trantino aveva una cultura classica ed era un grande oratore. Nell'immaginario collettivo sapeva rendere fluido e trasparente il ragionamento. Lui rendeva nitide e chiare le parole. In 60 anni di professione ha formato tanti ragazzi, che adesso sono avvocati maturi - ha sottolineato il presidente dell'ordine degli avvocati di Catania, Antonino Guido Distefano - Il garbo, la gentilezza e la tenerezza sono sempre state la cifra di Enzo Trantino. La ferita per la famiglia può essere smorzata dal ricordo".