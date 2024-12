Pallanuoto. l'Ortigia dopo l'Euro cup si rituffa in campionato : a Roma contro l'Olympic

Mettere i fasti europei tra parentesi (la qualificazione agli ottavi di Euro Cup) e ripartire in Italia, risalire nel campionato di A1 di pallanuoto.

L'Ortigia, nel posticipo di domani, sarà a Roma, per sfidare l'Olympic, guidata da coach Mario Fiorillo e capitanata dall'ex Cristiano Mirarchi, al penultimo posto con soli 2 punti,.

L'Ortigia è decima a soli tre punti dal quinto posto, ed è reduce da quattro successi nelle ultime quattro partite (due in Euro Cup e due in campionato), ma non dovrà smarrire concentrazione e ferocia sportiva.

"Credo che noi non partiamo con i favori del pronostico - sostiene l'attaccante biancoverde Sebastiano Di Luciano - perché sappiamo che in questo campionato molto equilibrato può succedere di tutto.

A parte le prime tre, infatti, le altre possono vincere o perdere con tutti. Noi dobbiamo evitare di commettere errori e di cercare di chiudere a tutti i costi il match nel primo tempo, per poi perdere concentrazione nel resto della partita. In questa stagione, in serie A1, ogni gara va giocata fino alla fine e senza mai sottovalutare l'avversario".