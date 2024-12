Il Messina cola a picco in casa contro il Foggia: gli ospiti gli calano il tris

Messina sconfitto per 3 a 0 in casa dal Foggia. Un'altra waterloo per i biancoscudati. I rossoneri pasato subito in vantaggio. A 26’ i pugliesi realizzano dalla distanza con Mazzocco, che insacca la sfera di sinistro, cogliendo impreparato il portiere. Cinque minuti dopo, Krapikas respinge la conclusione di Camigliano da favorevole posizione. Sull’altro fronte, Perina è attento sulla bordata scagliata da Petrungaro. Prima dell’intervallo, la botta mancina di Gargiulo lambisce il palo.

In avvio di ripresa, mister Giacomo Modica fa entrare Morleo per Rizzo. Mazzocco si rende sue volte pericoloso, peccando della necessaria mira. I peloritani hanno le idee un po' appannate e per giunta falliscono una buona occasione al 16’, quando Anatriello, servito da Petrungaro, manca il bersaglio in girata. Un altro errore di Krapikas in disimpegno favorisce il raddoppio degli ospiti, siglato al 23' dal solito Mazzocco, su assist del neo entrato Zunno. I biancoscudati provano a reagire, ma Cominetti non riesce a sfruttare uno scivolore di Perina per dimezzare le distanze e riaprire la contesa. Ancora Cominetti va vicino al gol, prodigioso è l'intervento di Perina, che evita la capitolazione, mentre, in pieno recupero, l'ex Emmausso cala il tris.