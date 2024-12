Pistolesi salva il Siracusa all'ultimo minuto: a Paternò finisce in parità (1 - 1)

La capolista non gioca come prima della classe, affronta il Paternò per un tempo in dieci uomini, ma al 94' trova il gol del pareggio con un toppo in area di Pistolesi. Non è stata una bella partita quella tra i rossoblù di casa ed il Siracusa. Meglio il Paternò, troppa svogliata la capolista, sicura di potere chiudere la gara in qualsiasi momento. Ma le cose sono andate all'opposto. Perchè i padroni di casa hanno trovato il gol del vantaggio al 25' grazie ad una papera del portiere Iovino in combutta con Sush. Gli azzurri non trovano la reazione giusta, anzi è il Paternò che continua a pressare. Poi a complicare le cose ci pensa Candiano che si fa espellere al 42' per un inutile fallo su Viglianisi.

Nel secondo tempo Turati cambia le carte in tavola. Dentro Sarao e Di Grazia, ma il Siracusa è sempre statico. E' il Paternò ad andare vicino al raddoppio con Asero, ma Iovono para alla grande facendosi perdonare l'errore del gol. Al 56' una conclusione di Asero accarezza la traversa a portiere battuto.

Il Siracusa vicino al pareggio con una rovesciata di Maggio, ma la conclusione del bomber finisce fuori. Gli azzurri intensificano il forcing ed al 94' ci pensa Pistolesi su calcio piazzato di Acquadro ad anticipare lo stesso Maggio e spingere la palla alle spalle di Mileto. Finisce 1 -1 .

SERIE D - GIRONE I - 15^ GIORNATA

Acireale - Pompei 3-0

Akragas - Vibonese 0-2

Enna - Nissa 2-2

Licata - Sambiase 0-1

Nuova Igea Virtus - Scafatese 2-1

Paterno' - Siracusa 1-1

Ragusa - Castrumfavara 1-1

Reggina - Locri 3-2

S. Agata - Sancataldese 1-1

CLASSIFICA: Siracusa 33 punti; Scafatese, Reggina, Sambiase, Vibonese 29; Paternò 23; Igea Virtus, Enna 20; Castrumfavara 19;

Nissa 18; Sancataldese, Locri 17; Pompei 16; Ragusa 15;

Sant'Agata, Acireale 14; Licata 12; Akragas 10.

PROSSIMO TURNO - 16^ GIORNATA

Castrumfavara - Reggina

Locri - Enna

Nissa - Akragas

Nuova Igea Virtus - Ragusa

Pompei - Licata

Sambiase - Paterno'

Sancataldese - Acireale

Scafatese - S. Agata

Vibonese - Siracusa