Devis Dori (Avs): bene Anm di Catania, basta con gogna mediatica dei magistrati

Apprezziamo la nota dell'Anm di Catania che ha deplorato ieri le offese e i toni sprezzanti e offensivi da parte di alcuni esponenti della destra dopo le dimissioni della magistrata Iolanda Apostolico. Certamente una scelta personale quella di Apostolico, ma che non può essere disgiunta dalla accanita esposizione mediatica seguita da un suo atto giudiziario nello scorso ottobre interpretato dalla politica come una 'lesa maestà': è una deriva pericolosa quella che vede i giudici, che applicano la legge, essere esposti a livello personale per sottoporli a pressioni insostenibili. La politica faccia il suo lavoro e rispetto quello dei giudici. La separazione dei poteri viene compromessa anche con la campagna mediatica che ha coinvolto Iolanda Apostolico. Il Governo impegni il suo tempo a scrivere leggi in linea con la Costituzione anzichè prendersela con i magistrati". Così Devis Dori, capogruppo di Avs nella commissione Giustizia della Camera.