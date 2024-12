Trapani beffato in casa dalla capolista: il Benevento piazza l' 1 - 2 al 91'

Il Trapani cade al 'Provinciale'contro il Benevento capolista. Una sconfitta 1 - 2 arrivata in rimonta quando la gara stava per incanalarsi sull'1 -1. Sarebbe stato il risultato più giusto. Il finale di gara ha però premiato il Benevento. Sono i granata a passare in vantaggio al 42' con Lescano. Il Benevento reagisce, ma perviene all' 1 a 1, al 78' con Eric Lanini. La capolista riapre la partita e capisce che ci sono gli spazi per potare a casa i tre punti. Al 91' ci pensa sempre Lanini a regalare il successo al Benevento.