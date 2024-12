Massima allerta a Taiwan dopo che la Cina ha ristretto lo spazio aereo

Taiwan ha dichiarato che le sue unita' militari sono in stato di "massima" allerta dopo che l'esercito di Pechino ha ristretto lo spazio aereo al largo della costa orientale cinese."Il Ministero della Difesa nazionale ha dichiarato oggi che in risposta all'annuncio del PLA di sette zone di restrizione dello spazio aereo nelle aree a est di Zhejiang e Fujian da oggi fino all'11, il MND ha istituito il suo centro di risposta questa mattina", ha detto il ministero della Difesa in un comunicato, aggiungendo che le unita' militari erano in 'alta' allerta