Roberto Zelante nuovo presidente dell'Ordine dei medici di Ragusa

Il dottore Roberto Zelante è il nuovo presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Ragusa. Zelante prende il posto di Carlo Vitali e rimarrà incarica fino al 2028. Il neo presidente, subito appena eletto, ha tracciato le priorità del suo mandato che rivolgerà massima attenzione al coinvolgimento dei giovani medici in tutte le iniziative dell’ordine, alla salvaguardia del SSN e ad una concreta integrazione ospedale-territorio, alla lotta contro le intimidazioni al personale sanitario, nonché alla formazione ed alla deontologia. “Ringrazio il mio predecessore Carlo Vitali per il lavoro svolto, proseguirò il lavoro consapevole del ruolo dell’Ordine sempre più riferimento di una categoria che va certamente tutelata”. Il nuovo presidente Roberto Zelante si insedierà ufficialmente a partire da gennaio. Ecco i nomi degli eletti nel Consiglio Direttivo dell’Odine: Salvatore D’Amanti, Carlo Vitali, Sarcià Giovanni Francesco, Ignazio Allibrio, Elisa Boncoraglio, Giuseppina Isabella Cicciarella, Salvatore Criscione, Mario D’Asta, Carmelo Insaudo, Carmela Leone, Valeria Martorana, Vanni Mezzasalma, Orazio Quattrocchi, Sebastiano Tiralongo, Carmelo Minicuccio (componente odontoiatra), Luciano Susino (componente odontoiatra).

Per la Commissione CAO: Carmelo Minicuccio (Presidente), Luciano Susino (Vice Presidente), Francesco Marangio (Segretario), Francesco Sampieri, Angelo Tedeschi.

Revisori dei Conti: Rita Xiumè, Cesare Di Fini, Stefano Leggio, Antonio Lucenti