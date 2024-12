"Ti presento il Comune", parte a Siracusa il progetto per otto scuole

Prenderà il via mercoledì 11 dicembre a Siracusa, per concludersi ad aprile del prossimo anno, il POF “Ti presento il Comune”. Articolato in sei appuntamenti, il progetto ha come finalità quella di educare i ragazzi alla cittadinanza attiva, e si rivolge agli studenti del secondo e terzo anno delle scuole secondarie di primo grado e agli alunni della scuola secondaria di secondo grado.

Nel corso delle giornate gli studenti avranno modo di conoscere i compiti del Comune e degli Organi che li governano, i servizi erogati ed i luoghi in cui queste attività si svolgono. Per ogni incontro, gli studenti simuleranno una seduta reale del Consiglio Comunale, cercando di risolvere problematiche concrete che toccano la vita dei cittadini. Obiettivo è quello di rendere gli studenti più consapevoli del ruolo che rivestono le Istituzioni locali nella vita di ognuno di noi.

Otto gli Istituti comprensivi ( Orsi, Santa Lucia, Radice, Archia, Wojtyla Chindemi, Falcone Borsellino, Archimede e Costanzo ) e due gli istituti superiori ( Rizza ed Einaudi ) che hanno aderito al progetto, al quale parteciperanno circa 500 studenti. “Ti presento il Comune” si articola in incontri che coinvolgeranno più classi per ogni istituto. Ci sarà una parte teorica con l’illustrazione delle norme che governano l’ente Locale, le sue competenze e i suoi organi di governo. Ci sarà poi la fase operativa con l’elezione simbolica del Sindaco da parte degli studenti e la stesura del programma di mandato; una seduta consiliare dove verrà simulata la votazione per l’elezione del Presidente del Consiglio, e saranno illustrate e consegnate all’Amministrazione le proposte preparate in classe dagli studenti. Alle varie fasi progettuali presenzieranno Sindaco e Giunta, Presidente del Consigli e Consiglieri comunali di maggioranza ed opposizione.