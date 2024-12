Palermo, sequestrati all'aeroporto una specie di coralli protetti

I funzionari ADM e i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo in servizio presso l'aeroporto internazionale "Falcone Borsellino" nell'ambito dell'attività di vigilanza e contrasto sul commercio di specie protette e tutelate, hanno sequestrato 34 esemplari appartenenti alle famiglie dei coralli "Scleractinia", "Fungidae", "Tubiporae" e conchiglie "Tridacnidae". Tali esemplari, rientranti tra le specie tutelate dalla Convenzione di Washington (CITES), sono stati individuati sebbene occultati tra gli effetti personali di 3 passeggeri di rientro in Italia dalle mete turistiche di Bali e di Giakarta. Ad ogni trasgressore è stata comminata la sanzione pecuniaria prevista per legge. I controlli doganali eseguiti dai funzionari doganali e dai militari della Guardia di Finanza, collaborazione valorizzata nell'ambito del Protocollo d'intesa siglato tra le due Amministrazioni nel 2023, sono finalizzati a contrastare il commercio internazionale illegale della flora e della fauna selvatica e rappresentano un essenziale presidio a tutela delle specie in via di estinzione, concorrendo alla salvaguardia della biodiversità.