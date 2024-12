Oleificio denunciato a Sciacca, smaltiva acqua di vegetazione illegale

Nell'ambito di controlli tra gli Oleifici della provincia agrigentina, condotti dalla Polizia provinciale del Libero Consorzio Comunale con il supporto del personale tecnico dell'Arpa di Agrigento, è stato denunciato il titolare di un Oleificio di Sciacca per smaltimento illegale di acque di vegetazione. I controlli effettuati dal Comando di Polizia Provinciale, guidato dal Dirigente Pietro Amorosia e comandati dal Ten. Col. Salvatore Lombardo, hanno scoperto che i reflui oleari, attraverso alcuni pozzetti collegati a una condotta interrata, venivano scaricati in una canaletta stradale, raggiungendo, col sistema della maggiore pendenza, il vallone di un corso d'acqua.

Durante i controlli è stato, inoltre, rilevato che lo smaltimento delle acque di vegetazione illegale attraversava un terreno adiacente all'oleificio senza alcun trattamento preventivo ed in spregio alle norme ambientali previste dalla Regione Siciliana.