Sonepar acquisisce il Gruppo Met: 9 punti vendita in Sicilia

Sonepar, consolida la sua presenza in Sicilia acquisendo il Gruppo Met, realtà specializzata nella vendita di forniture elettrotecniche. L’azienda, nata nel 2018 dall’unione di Elettrogroup Sicilia e Noto Elettroforniture, può contare su un volume di vendite di quasi 15 milioni di euro ed è presente in Sicilia con nove punti vendita a Gravina (CT), Bagheria (PA), Sciacca (AG), Ribera (AG), Canicattì (AG), Siracusa, Modica (RG) e con due store a Catania. I presidi sul territorio sono gestiti da un gruppo di circa 40 professionisti delle vendite e dei servizi post-vendita. Grazie all’acquisizione del Gruppo MET e alla recente integrazione del Gruppo Mega, Sonepar porta il numero complessivo di punti vendita in Italia a oltre 170. “La Sicilia è un territorio fondamentale nelle strategie di sviluppo e consolidamento della rete fisica di Sonepar - dichiara Dario Venturini, direttore business area Centro, Sud e Isole. - Con l’acquisizione del Gruppo Met saremo in grado di supportare con maggiore tempestività ed efficienza la clientela sul territorio, accompagnando l’economia locale in un processo di trasformazione verso modelli sempre più sostenibili, anche grazie al supporto crescente del canale digitale che è sostenuto dallo sviluppo della piattaforma proprietaria omnicanale di e-commerce”