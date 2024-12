Ruba da un 'auto a Catania, la gente lo rincorre e viene bloccato

Grazie alla segnalazione di un cittadino la polizia a Catania ha arrestato un tunisno di 30 anni che tentava di rubare due giubbotti da un'auto parcheggiata in via Cristoforo Colombo dopo averne mandato in frantumi un finestrino.

L'uomo è stato inseguito e bloccato da alcuni passanti che hanno poi chiamato la polizia.

Un residente della zona lo ha visto rovistare all'interno dell'autovettura e non ha esitato ad intervenire, dapprima urlando per attirare l'attenzione degli altri passanti e successivamente, non appena l'uomo, vistosi scoperto, ha tentato di fuggire, rincorrendolo e bloccandolo insieme con altri passanti prima di chiamare la polizia.

Nel frattempo il ladro si rera armato di un coltello a serramanico della lunghezza di 19 centimetri.

La polizia ha sequestrato al 30enne il cacciavite, un frangivetro e un cacciavite. I due giubbotti sono stati riconsegnati al proprietario Il 30enne su disposizione del pm di turno è stato rinchiuso in carcere.