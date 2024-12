Ucciso operatore ortofrutticolo a Siracusa, fermato un ragazzo di 16 anni

La polizia ha bloccato un 16enne indiziato dell'omicidio di Christian Regina, 40enne, operatore del mercato ortofrutticolo, ammazzato a coltellate nella serata di ieri in via Italia, zona popolare a nord di Siracusa. Il delitto e' avvenuto davanti alla porta di casa dell'uomo che si e' accasciato poco dopo aver subito il fendente. Dopo i primi interrogatori, gli agenti della Squadra mobile hanno tracciato il profilo del presunto assassino e tutte le indicazioni portavano al 16enne, che si era dileguato. Le ricerche si sono concentrate su una porzione vasta della citta' e in nottata il ragazzo e' stato rintracciato e condotto alla questura. Secondo fonti investigative "la sua posizione e' al vaglio degli inquirenti". Non si conoscono ancora le ragioni dell'omicidio, su questo sono al lavoro gli agenti di polizia ed i magistrati della procura che coordinano le indagini.