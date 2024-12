Vertenza Versalis, Tamajo: "Noi accanto ai lavoratori"

L'assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, interviene con una nota "in riferimento alle dichiarazioni tramite i giornali di Sua Eccellenza il Vescovo di Ragusa Giuseppe La Placa sul caso della Versalis", esprimendo "il massimo rispetto per le sue parole, che interpreta come un invito a una riflessione profonda sulla necessità di tutelare i lavoratori e le loro famiglie". "A tal proposito - ricorda Tamajo -, già in data 13 novembre scorso, è stato convocato un tavolo di confronto tra l'assessorato alle Attività Produttive e i rappresentanti di Eni Versalis, negli uffici della Regione in via degli Emiri a Palermo, di cui siamo disponibili a trasmettere il verbale ufficiale a Sua Eccellenza e, se necessario, a mezzo stampa. Durante tale incontro, Eni Versalis ha garantito la stabilità occupazionale per i lavoratori interessati. Ribadiamo la nostra vicinanza concreta e solidale alle famiglie e ai lavoratori coinvolti in questa complessa vicenda, consapevoli che 'una rondine non fa primavera'. Auspichiamo che, nei futuri tavoli di concertazione, tutti i sindaci delle aree coinvolte vengano invitati a partecipare, per garantire una più ampia rappresentanza e condivisione delle decisioni. Con estremo rispetto, condivido pienamente le preoccupazioni espresse dal Vescovo La Placa e rinnovo il mio impegno a lavorare per il bene del territorio e delle sue comunità".