Modica, fuori pericolo il 18enne gravemente ferito in un incidente stradale

Sciolta la prognosi per il 18enne scooterista modicano, rimasto vittima di un grave incidente stradale lo scorso 23 novembre in Contrada Sant’Elena Pizzilli, in territorio di Modica. Il giovane, alla guida di un ciclomotore, si era scontrato con un’autovettura Mercedes, condotta da una donna di 32 anni, modicana.. L’impatto era stato violentissimo tant’è che era stato necessario l’intervento dell’elisoccorso vista la gravità delle condizioni del giovane, trasferito in rianimazione all'Ospedale San Marco di Catania per un politrauma con emorragia cerebrale oltre a fratture esposte a gamba, tibia e perone. La polizia locale, sentito il magistrato di turno, Santo Fornasier, aveva posto sotto sequestro penale i due veicoli. Ora il 18enne è stato trasferito in Ortopedia nello stesso nosocomio.