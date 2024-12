Modica, biglietto di Natale a metà prezzo nei bus urbani Sais

“Christmas ticket è un’altra iniziativa insieme a SAIS per incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico". Ne dà notizia il sindaco di Modica, Maria Monisteri. "I risultati del trasporto pubblico in Città sono sempre migliori e questo convince la ditta SAIS che lo ha in gestione a dare ancora più spinta all’utilizzo dei bus che significa snellire il traffico, preservare l’ambiente e dare sostanza a quella che è più che una valida alternativa per muoversi a Modica. Il Christmas ticket - afferma la sindaca - è la possibilità di viaggiare sino al 6 gennaio, su tutte le linee urbane, con un biglietto pensato per cittadini e turisti. La corsa costa 60 centesimi ovvero la metà dell’euro e 20 della tariffa usuale.

Peraltro, il biglietto è acquistabile solo online su sito e app, a conferma di quella scelta condivisa di avere un Natale più green e senza sprechi di carta che si confà ad una mobilità urbana eco-friendly e alle pratiche ecosostenibili che sosteniamo e condividiamo. Il costo ridotto del biglietto è un vantaggio per chi vive e per chi viene a Modica e l’iniziativa si innesta nell’atmosfera unica del periodo natalizio, offrendo un modo economico per muoversi nella nostra Città in giorni caratterizzati da un incremento significativo di eventi, shopping e attività ricreative”