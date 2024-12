Sindaco di Campobello di Licata minacciato con una pistola alla tempia

"Quanto accaduto nelle scorse ore a Campobello di Licata ci lascia molto scossi. Esprimiamo piena solidarietà al sindaco Vito Terrana, minacciato da un uomo che gli ha puntato la pistola alle tempie". Lo dichiara Carmelo Pace, capogruppo della DC all'Ars. "Siamo sicuri che il primo cittadino, nonostante quanto accaduto, continuerà a lavorare, così come ha sempre fatto, all'insegna della giustizia e fermezza. Siamo certi che le forze dell'ordine sapranno mettere in campo ogni azione in loro possesso per evitare il ripetersi di gesti del genere, violenze che, anche se dettate dalla disperazione, vanno fermamente condannate".