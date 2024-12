Cocaina e crack a fiumi a Catania, scoperte 2 cellule: diciotto arresti

La Polizia di Stato di Catania, dalle prime ore di questa mattina, con circa 200 operatori è stata impegnata nell'esecuzione di un'ordinanza con cui il Giudice per le Indagini Preliminari presso il locale Tribunale, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia etnea, ha disposto misure cautelari personali nei confronti di 18 persone indagate e con differenti profili di responsabilità dei delitti di associazione finalizzata al traffico ed allo spaccio di cocaina e crack. In particolare, è stata documenta l'esistenza di due cellule criminali impegnate l'una nella distribuzione minuta di droghe e l'altra nel traffico della cocaina approvvigionata dalla Calabria. Il blitz è stato battezzato come 'Operazione cemento'