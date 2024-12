Inail, in aumento in Sicilia gli infortuni sul lavoro +2,4%

In Sicilia nei primi dieci mesi del 2024 si registra un lieve aumento del fenomeno infortunistico (+2,4%, da 21.652 a 22.166), aumento superiore a quello nazionale pari allo 0,4% (491.439 gli eventi registrati al 31 ottobre 2024 in tutta Italia rispetto ai 489.526 dello stesso periodo del 2024). Sono i dati del rapporto annuale presentato dall'Inail all'Assemblea regionale siciliana. L'incremento è comune in tutte le tre gestioni; in particolare la gestione industria e servizi registra un aumento del 2,6%; nella gestione agricoltura si rileva pure un aumento del 2,6%, mentre nella gestione per conto dello Stato l'aumento si attesta al 1,4%. Analizzando i dati per singolo settore d'attività economica, si registra il maggior numero di eventi infortunistici nel settore sanità e assistenza sociale, 1.989 casi denunciati al 31 ottobre, seguito dal settore costruzioni con 1.497 infortuni ed ll settore commercio, che comprende anche la riparazione di auto e motoveicoli, con 1.338 infortuni sul lavoro.