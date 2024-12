Concorso Forestali, la Lega: "Il Tar fa giustizia sulle selezioni"

“La decisione del Tar di Palermo di dichiarare legittimo il concorso per 46 guardie forestali, bandito dalla Regione nel 2021, fa giustizia rispetto alla ridda di polemiche che la selezione si trascinava da mesi. Non era assolutamente corretto che gli idonei fossero non venissero assunti sulla base di illazioni. Ora anche la decisione della magistratura amministrativa ha dichiarato corretta tutta la procedura concorsuale. Ho sostenuto la battaglia dei vincitori del concorso che a lungo sono rimasti nel limbo, dopo avere studiato per superare le prove. Auspico una rapida assunzione del nuovo personale in capo al corpo forestale della Regione”. Lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato regionale della Lega e questore dell’Assemblea regionale siciliana.