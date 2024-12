Siracusa, Fiera di Santa Lucia: cambia location: sarà in via Agatocle

«La fiera di Santa Lucia si farà e sarà all’altezza degli altri anni, con ben 62 commercianti che hanno già aderito».

Si dice moderatamnte soddisfatto Edy Bandiera, vice sindaco e assessore alla Attività produttive a Siracusa, per l’esito di una vicenda che rischiava di interrompere una tradizione consolidata e attesa da cittadini e dai tanti fedeli che si recano alla Borgata per pregare davanti al simulacro della Patrona di Siracusa. La presenza del corpo della Martire, che giungerà sabato da Venezia, rischiava di complicare le cose poiché, per motivi di ordine pubblico, vista la prevista grande affluenza di persone, piazza Santa Lucia non potrà essere occupata dagli stand. Alla fine, però, il Comune ha presentato una proposta che il Comitato per l’ordine e la sicurezza han deciso di accettare.

Le novità sono due. La prima è il posto: non la grande piazza davanti alla basilica ma la vicina area compresa tra via Agatocle, via Cuma e via Unità d’Italia. La seconda sono le date, cioè dal 14 al 21: stessa durata, dunque, ma spostata di un giorno in avanti. Impossibile iniziare giorno 13, come accade ogni anno, perché in occasione della processione del simulacro, nel percorso di andata, la via Agatocle è individuata come via di fuga e non può essere occupata; il 21, inoltre, è il giorno in cui quest’anno di terra la processione dell’ottavario.

«L’Amministrazione – dichiara il vice sindaco Bandiera – ha compiuto ogni sforzo necessario per mantenere una tradizione e per soddisfare le aspettative dei siracusani e dei commercianti. Quest’anno, vista la presenza del corpo della Santa, ci si attende una grande affluenza di persone e, dunque, era ancora più importante che la fiera si svolgesse. Abbiamo proposto una soluzione e siamo contenti del fatto che abbia incontrato le condizioni poste dal Comitato per l’ordine e la sicurezza».