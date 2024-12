Maltrattamenti in famiglia, operaio arrestato nel Cosentino

Avrebbe per oltre 30 anni maltrattato la moglie senza risparmiare anche le figlie, all'epoca ancora minorenni.

Un operaio di 58 anni è stato arrestato ad Acquaformosa dai carabinieri della Compagnia di Castrovillari con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

Il provvedimento è stato disposto dal gip del Tribunale di Castrovillari su richiesta della Procura della città del Pollino.

Le indagini dei carabinieri, avviate a seguito della denuncia presentata dalla donna, hanno consentito di ricostruire una vicenda costellata di episodi di maltrattamenti perpetrati per decenni e consistite in ripetute violenze fisiche e psicologiche e prevaricazioni nei confronti della consorte e delle figlie.

Il cinquantottenne, in alcune circostanze,avrebbe anche preteso di avere rapporti sessuali con la moglie che, intimorita dalle conseguenze di un suo rifiuto, sarebbe stata costretta a sottostare alle richieste del marito.