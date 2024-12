Ragusa, il nuovo questore è Marco Giambra e proviene dalla sede di Crotone

Marco Giambra sarà il nuovo questore della provincia di Ragusa. Lascerà la Questura di Crotone. Sostituirà il modicano Vincenzo Trombadore che dopo 18 mesi tornerà a Roma per incarichi superiori come dirigente generale. Il nuovo questore è nativo di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, ed è dirigente superiore della Polizia di Stato. Laureato in Giurisprudenza, ha un curriculum di tutto rispetto guadagnandosi, nel corso della sua carriera, anche l’appellativo di “specialista nella cattura dei latitanti”.