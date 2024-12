Scicli, a Donnalucata tunisino trovato cadavere: sarebbe morto da un mese

Macabro ritrovamento nello Sciclitano all'interno dei capannoni abbandonati dell'ex mercato del fiore in contrada Spinello, a Donnalucata. È stato trovato in avanzato stato di decomposizione un tunisino 58enne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale e i vigili del fuoco. L'uomo sarebbe morto da circa un mese, da quando non si avevano notizie del tunisino che, a quanto sembra, aveva stabilito la sua dimora tra quei capannoni abbandonati. Un connazionale, che sarà interrogato dagli inquirenti, non aveva notizie dell'uomo da circa un mese. Il tunisino potrebbe essere morto di stenti. Non si escludono altre ipotesi. Qualche chiarimento potrebbe arrivare dall'autopsia.