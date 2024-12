Modica, concerto del Coro “Josquin des préz” per il ventennale del Caffè Quasimodo  

Sabato 14 dicembre alle ore 17.30, per il Caffè Letterario Quasimodo, al Palazzo della Cultura di Modica, si terrà un concerto in omaggio al ventennale del circolo culturale modicano, la cui fondazione è avvenuta nell'ottobre 2004.

Dopo il saluto del sindaco di Modica, Maria Monisteri, e del Presidente del Quasimodo, Domenico Pisana, sarà il Coro “Josquin des préz”, che ha ripreso la sua attività dopo quasi un trentennio, e che nel corso degli anni ha partecipato a importanti rassegne corali ed effettuato concerti organizzati da varie associazioni fra cui le sezioni della Gioventù Musicale d'Italia di Ragusa e di Siracusa, a rendere omaggio al Caffè Quasimodo sotto la direzione del M° Giuseppe Scucces, che ha insegnato Esercitazioni Corali dal 2010 al 2020 nel Liceo Musicale di Modica.

L’evento vedrà anche l’esibizione del Duo composto dal M° Giuseppe Interlandi, al pianoforte, e Florinda Sortino, soprano. Modererà il concerto il M° Lino Gatto, Direttore artistico del Caffè Quasimodo.

“Ringrazio vivamente – afferma Domenico Pisana - tutti i componenti del Coro “Josquin des préz” e il “Duo Interlandi-Sortino”, che con i loro brani, la musica e il canto sapranno rendere la serata un momento di bellezza e di serena convivialità in vista del Santo Natale”.