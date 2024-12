Floridia, Donna Concettina festeggia 103 anni: è la più longeva del paese

Per tutti è Donna Concettina, forse la più longeva di Floridia. E se l'amministrazione comunale l'avesse dimenticato, Concetta Tinè, oggi compie 103 anni. La nonnina di Floridia non sembra per nulla affaticata dei suoi tanti anni di vita. Vive in un'abitazione nel quartiere dello 'Spirito Santo' ed è circondata non solo dall'amore della sua famiglia, ma anche dai tanti nipoti e pro nipoti. La sua vita equivale ad un secolo di storia vissuta e non dimenticherà mai la Seconda Guerra Mondiale, fatta di restrizioni e sofferenze ed in particolare a un combattimento nella zona del Santuzzo. Il suo segreto per una vita longeva, è una dieta equilibrata : "Mangio 25 grammi di pasta al giorno, un secondo , frutta - spiega Donna Concettina -. Un poco di tutto, ma dosi ridotte". Oggi potrebbe fare un'eccezione, magari con una fetta di torta fatta preparare dalla sua famiglia con 103 candeline sopra. Auguri nonna Concettina.