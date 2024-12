Floridia, all'Afam concerto del duo Costanzo - Lavenia

Sabato 14 dicembre alle 18 nella Sala concerti AFAM di via Roma 65 a Floridia, concerto del duo Cecilia Costanzo , violoncello e Salvatore Lavenia al pianoforte. I costi dei biglietti sono , intero 12 euro, ridotto (under 26, over 65) € 8,00, Biglietto ridotto bambini (under 13) e alunni istituti musicali € 5,00.

CECILIA COSTANZO, violoncello Nasce a Cantù (CO) nel 1998 da genitori cantanti lirici e dimostra subito la sua predisposizione musicale accostandosi allo studio del pianoforte. Inizia poi a studiare Violoncello e verrà presto ammessa all'Istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania nella classe del M° Maurizio Salemi, conseguendo la laurea di II livello con il massimo dei voti. Alla sua formazione hanno contribuito masterclass tenute da personalità di prim'ordine nel panorama musicale europeo tra cui Martin Lohr (primo violoncello dei Berliner Philarmoniker), George Georgescu (primo vlc. del Maggio Musicale Fiorentino), Vadim Pavlov (primo vlc. Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania), Diego Romano. Ha preso parte a numerose orchestre giovanili come l’Accademia dell’Opera di Roma, il Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, collaborando con artisti del calibro di Anna Kravtchenko, Andrej Baranov, Stefano Pagliani, Marta Argerich, Donato Renzetti, Daniele Petralia, Gianna Fratta, in cornici prestigiose quali il Teatro Massimo Bellini di Catania, Teatro Antico di Siracusa, Teatro Antico di Taormina, Teatro Donna Fugata di Ragusa. Completa il proprio percorso musicale affiancando alla propria formazione un'intensa attività cameristica e non solo. Attualmente frequenta l’accademia di musica di Pinerolo con il M. Patrick Demenga e l’accademia di musica “Avos” a Roma con i maestri Alessio Pianelli e Diego Romano.

SALVATORE LAVENIA, pianoforte Formatosi sotto la guida di Maria Pia Tricoli presso il Conservatorio “V. Bellini” di Catania, consegue il diploma di pianoforte col massimo dei voti e la lode. Successivamente consegue il Diploma Accademico di II livello in Discipline Musicali, discutendo una tesi sulla musica del periodo romantico. Ha tenuto concerti per importanti istituzioni musicali, associazioni ed enti pubblici esibendosi presso l’Università degli Studi di Catania, il Teatro Machiavelli di Catania e il Teatro Comunale di Siracusa, il Castello Ursino di Catania. Ha preso parte al progetto DAME 2017 esibendosi, presso il Palazzo Platamone, per l’evento conclusivo “Catania Art Day”. In occasione del R.Y.L.A. (corso di formazione sulla leadership promosso dal Rotary) si è esibito presso la Maison de l’Italie della Citè Universitaire di Parigi. Ha vinto il primo premio in numerosi concorsi nazionali ed internazionali (P. Mandanici, S. Gioia, G. Raciti, Amigdala). Ha frequentato masterclass con maestri di chiara fama come Michele Marvulli, Bruno Canino, Franco Scala, Sergio Perticaroli, Aquiles Delle Vigne, Stefano Bollani. Si esibisce regolarmente come solista e in formazione da camera. Ha continuato il suo percorso di studi con Leonid Margarius. Attualmente frequenta un corso di alto perfezionamento pianistico con Alessandro Deljavan presso l’accademia MARTHA di Palermo. Insegna presso la scuola media Mendelssohn di Cruillas (PA).

Questo il programma: PROGRAMMA

R. SCHUMANN (1810-1856)

Zwölf Gedichte, op.35 n.2

Stirb, Lieb' und Freud’

Fantasiestücke op.73

Zart und mit Ausdruck

Lebhaft, leicht

Rasch, mit Feuer

Fünf Stücke im Volkston op. 102

Mit humor

Langsam

Nicht schnell, mit viel Ton zu spielen

Nicht zu rasch

Stark and markirt

C. DEBUSSY (1862-1918)

Sonata n.1 L 144 in re minore

Prologue -Lent. Sostenuto e molto risoluto

Sérénade -Modérément animé

Finale -Aminé. Léger et nerveux

A. PÄRT (1935)

Fratres

Vater Unser