Deve scontare 2 anni e 8 mesi per rapina ed estorsione: preso a Pachino

I Carabinieri della Stazione di Pachino hanno arrestato un 54enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello, ufficio esecuzioni penali di Catania.

L’uomo, con precedenti per resistenza a P.U., lesioni personali e porto di armi od oggetti atti ad offendere, è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione per rapina, estorsione e furto aggravato in concorso commessi nel 2019 a Pachino.

L’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa.