Lunghi applausi al San Carlo per i Reali di Spagna e Mattarella

I reali di Spagna, Re Filippo VI e la Regina Letizia, sono arrivati a Villa Rosebery, a Napoli, dove prenderanno parte ad una colazione di lavoro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

I reali, nel pomeriggio, si traferiranno al teatro San Carlo di Napoli dove a Felipe VI sarà conferito il dottorato di ricerca Honoris Causa in Scienze Sociali e Statistiche, sempre alla presenza del Capo dello Stato. L'evento rientra nell'ambito delle celebrazioni degli 800 anni della Federico II.

Un lungo applauso è stato rivolto dalla platea del teatro San Carlo di Napoli ai reali di Spagna e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Re Felipe e la Regina Letizia sono nel palco reale con il capo dello Stato. Gli ospiti in platea si sono alzati in piedi durante l'applauso e girati in direzione del palco.