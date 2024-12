Due ladri in un'abitazione a Ragusa: uno viene preso, l'altro fugge

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ragusa hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino tunisino di 28 anni, domiciliato a Ragusa, responsabile di un furto all’interno di un’abitazione del centro storico. Nel corso della notte, approfittando della temporanea assenza della proprietaria di casa, un ragazzo di origini tunisine si è introdotto furtivamente, assieme ad un connazionale, all’interno dell’abitazione della stessa in pieno centro di Ragusa. I due malfattori riuscivano ad accedere scassinando una porta finestra posta sul retro e successivamente mettevano a soqquadro l’appartamento alla ricerca di denaro, monili e altri oggetti di valore. Proprio durante la commissione dell’azione criminosa, rincasava la proprietaria di casa assieme ad un amico. I due tunisini venivano sorpresi all’interno e tentavano pertanto di darsi a precipitosa fuga dalla porta sul retro precedentemente scardinata. Il primo riusciva a dileguarsi nelle strade del centro città, mentre l’altro veniva bloccato nelle immediate vicinanze dell’immobile. Gli schiamazzi avevano precedentemente attirato l’attenzione di un vicino che prontamente aveva allertato i Carabinieri, che, giunti immediatamente sul posto, arrestavano in flagranza di reato il 28enne tunisino. La successiva perlustrazione attorno all’abitazione da parte dei militari dell’Arma permetteva di riconsegnare immediatamente alla proprietaria di casa parte della refurtiva recuperata in un contenitore di legno poggiato all’esterno dell’immobile. L’uomo è stato successivamente posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria Iblea che ne ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.