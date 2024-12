Fine 2024 coi botti a Floridia, la Regione finanzia pure il rifacimento del 'Santuzzo'

Il 2024 si chiude per l'amministrazione Carianni coi 'botti'. Dopo il finanziamento per la ristrutturazione della Villa comunale, arriva quello più consistente da parte della Regione siciliana di 520 mila euro per il rifacimento del campo sportivo del Santuzzo di Floridia. Al finanziamento della Regione si aggiungono altre 500 mila euro che usciranno dalle casse comunali. La notizia arrivata questa mattina nella sede di piazza del Popolo è stata dirompente. Così commenta il primo cittadino Marco Carianni: "Credo che, quello di oggi, sia uno dei giorni più importanti per la vita della comunità. Ho appena ricevuto il decreto di finanziamento ed approvazione dei lavori del campo sportivo. Una notizia straordinaria che ci permetterà di consegnare alla cittadinanza un impianto sportivo all’altezza della nostra grande tradizione calcistica (Il Floridia calcio ha militato anche in serie D negli anni d'oro dell'onorevole Enzo Santacroce). Il tutto è stato possibile grazie al sostegno del nostro deputato all'Ars, Tiziano Spada, che ha seguito l’iter amministrativo con determinante attenzione e tanta sensibilità. Ogni giorno, al centro della agenda digitale che io e lui condividiamo, c’è stato il campo sportivo; a metà di ogni chiamata fra lui e me c’è sempre stato il campo sportivo; in ogni viaggio verso Palermo c’è stato il campo sportivo.

Insomma: direi che ci siamo quasi positivamente ossessionati ed oggi è arrivato il risultato del nostro lavoro. Un ringraziamento particolare va all’ assessora regionale al Turismo, Elvira Amata, a ed agli instancabili dipendenti del Comune di Floridia, che ormai sono per me una seconda famiglia".

In fatto di opere pubbliche, però, in questo particolare momento l'amministrazione Carianni è in leggera difficoltà. "Abbiamo sofferenze di cassa - dice il sindaco - Abbiamo anticipato i lavori del Pnrr, ma questi soldi non sono ancora rientrati. Non potevamo fermare opere come quella del Giardinello. Tutto questo l'ho fatto presente all'Anci, l'associazione dei Comuni d'Italia. Spero che la questione si possa risolvere nel più breve tempo possibile".