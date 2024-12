Utility Manager energia e telecomunicazioni: la prima sede provinciale Assium a Comiso

Il panorama italiano dell’energia e delle telecomunicazioni si prepara a una rivoluzione epocale. Con l’approvazione imminente della nuova legge proposta dall’onorevole Carmen Letizia Giorgianni, nasce ufficialmente la figura dell’Utility Manager: un consulente altamente qualificato destinato a diventare il punto di riferimento imprescindibile per famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni.

L’Utility Manager non è solo un esperto di contratti energetici, ma un professionista capace di interpretare normative, analizzare offerte e guidare i consumatori verso scelte consapevoli e vantaggiose. Questa figura sarà di tutela per i consumatori e rappresenta una risposta concreta all’esigenza di trasparenza e competenza in un settore spesso complesso e frammentato, offrendo finalmente ai cittadini strumenti per orientarsi nel mercato e ottimizzare costi e consumi.

In questo scenario di grande trasformazione, anche la Sicilia gioca un ruolo centrale. Biagio Dimartino e Sandro Iabichella saranno i responsabili di Assium, l’associazione leader in Italia per gli Utility Manager per la Sicilia orientale, nelle province di Catania, Siracusa, Messina, Ragusa. Biagio Dimartino, riconosciuto come uno dei massimi esperti nel settore utility e figura di riferimento a livello nazionale, assume la responsabilità della sede provinciale di ASSIUM. Per Ragusa, la sede sarà a Comiso in via Giovanni Pascoli. Sono previste delle sedi provinciali anche a Catania, Siracusa e Messina.

NELLA FOTO, da sinistra: Biagio Dimartino, Giovanni Riccobono, Federico Bevilacqua, Antonio Vitiello, Rossella Di Grazia.